Slavia Praga-Milan oggi in tv: canale, orario e streaming ritorno ottavi Europa League 2023/2024

Alle 18:45 di oggi, giovedì 14 marzo il Milan scenderà in campo all’Eden Arena, casa dello Slavia Praga, in occasione della partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. Dopo la sconfitta per 4-2 dell’andata, la squadra di casa ci crede, tant’è che Trpišovský ha parlato anche della prospettiva dei rigori : “Odio i penalty e non vorrei vederli qui. Spero di decidere la partita ai supplementari, ma non voglio andare ai rigori”. Per Stefano Pioli “non c’è il rischio di sottovalutare l’impegno. Ci siamo presi un discreto vantaggio, ma sappiamo che il turno va conquistato domani con una prestazione di qualità. Loro sono abituati ad attaccare tanto, con tanti giocatori, e forse questo significherà anche trovare più spazi”. La partita sarà disponibile in diretta su DAZN e Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 253), oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.