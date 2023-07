Sky trasmetterà EURO 2024: 20 gare in esclusiva. Ufficializzate anche NBA, Sei Nazioni e America’s Cup in palinsesto

In occasione delle celebrazioni per i suoi 20 anni, Sky ha annunciato quattro eventi per il suo palinsesto futuro. Si parte dai prossimi Europei di calcio del 2024, che verranno trasmessi integralmente con tutti e 51 gli incontri in programma. Di questi, 20 saranno in esclusiva sui canali Sky Sport, nella speranza possa esserci anche l’Italia a difendere il titolo conquistato a Wembley due anni fa. Arriva anche l’America’s Cup di vela con la sua 37esima edizione dal 12 al 20 ottobre 2024 a Barcellona. Confermata per le prossime tre stagioni la straordinaria programmazione riservata all’NBA, che ripartirà a ottobre con una nuova, emozionante, stagione. 300 partite totali, 7 a settimana, incluse quelle nel prime-time italiano che si disputeranno nei week-end. Un’altra conferma è per il rugby, con il Sei Nazioni in onda sia nel 2024 che nel 2025 e anche i quattro test match pre-Mondiali dell’Italrugby.