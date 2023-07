Basket, l’Olimpia Milano saluta Alviti e Thomas

L’Olimpia Milano sta programmando la prossima stagione che dovrà essere quella della difesa del titolo vinto contro Bologna nell’ultima stagione. Nel frattempo il club ha dovuto salutare due giocatori, ossia Davide Alviti e Deshaun Thomas. Con un comunicato ufficiale il club ha salutato i due cestisti.

Il comunicato dell’Olimpia: “La Pallacanestro Olimpia Milano ringrazia Davide Alviti per le due stagioni trascorse insieme, durante le quali ha contribuito alla conquista di due scudetti e una Coppa Italia, e gli augura tutto il meglio possibile per il suo futuro professionale e personale. La Pallacanestro Olimpia Milano ringrazia Deshaun Thomas per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista del titolo italiano, e augura a lui e alla famiglia tutto il meglio possibile per il futuro“.