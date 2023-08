Siviglia-Valencia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Liga 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Siviglia e Valencia, valevole per la prima giornata di Liga 2023/2024. Prende il via il campionato spagnolo con un anticipo subito interessante tra l’ultima vincitrice dell’Europa League e un’altra grande storica del calcio iberico. Dopo l’ottima seconda parte di stagione passata il Siviglia vuole tornare a competere per le prime posizioni anche in Liga, mentre il Valencia ha subito la peggiore stagione del nuovo secolo chiudendo con soli 42 punti e proverà a soffrire meno in quest’annata. La sfida è in programma oggi, venerdì 11 agosto, alle ore 22:00 all’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Diretta sulla piattaforma Dazn.