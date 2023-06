Siviglia-Roma, oltre 6 milioni di spettatori sulla Rai: share del 34.1%

Una partita lunghissima fino ai rigori, che ha tenuto incollati milioni di telespettatori e che purtroppo non sorride alla prima di tre italiane in finali Uefa. Nella serata di ieri, mercoledì 31 maggio 2023, la finale di Europa League Siviglia-Roma in onda su Rai 1 ha interessato 6.507.000 spettatori pari al 34.1% di share. Questo il dettaglio degli ascolti: pre e post nel complesso: 3.895.000 – 26%; nel dettaglio primo tempo: 6.376.000 – 30.5%, secondo tempo: 6.593.000 – 32.6%, supplementari: 6.549.000 – 39.7%, rigori: 6.591.000 – 48%.