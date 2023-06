Porto, Conceicao riflette sul futuro: ma c’è una clausola rescissoria da 18 milioni

Sergio Conceicao potrebbe lasciare il Porto in estate e farà le sue valutazioni dopo la finale di domenica in coppa contro il Braga. Lo riporta “A Bola”, che spiega come il tecnico sia intenzionato a dare priorità al progetto sportivo piuttosto che all’ingaggio. Al Alhi e Al Hilal sono interessate, ma l’ex Inter e Lazio per ora non apre alla prospettiva di trasferirsi in Arabia Saudita. Al momento Napoli – al quale era stato già vicino un paio di anni fa – e Juve potrebbero farsi avanti. L’ostacolo principale è però rappresentato – oltre che dal contratto che lega ancora Conceicao al Porto fino al 2024 – dalla clausola rescissoria che ammonta a 18 milioni di euro.