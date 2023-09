Siviglia-Lens oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Siviglia e Lens, valida per il primo turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. I campioni dell’ultima Europa League si riaffiacciano di nuovo nella massima competizione europea per club e il loro esordio è contro una formazione che mancava da due decenni in questo torneo. Il Lens riabbraccia la Champions League per la prima volta dal 2002/2023. La sfida è in programma oggi, mercoledì settembre alle 21:00 all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Diretta su Sky Sport 256 e in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.