Braga-Napoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Braga e Napoli, valida per il primo turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Non può sbagliare la squadra partenopea. Non da un punto di vista di classifica, ma per mettere un po’ a tacere le tante notizie che si rincorrono da qualche giorno a questa parte sull’aria di crisi che si respira a Castel Volturno. Rudi Garcia ha bisogno di una vittoria per lavorare con più tranquillità. La sfida è in programma oggi, mercoledì settembre alle 21:00 all’Estadio Municipal di Braga. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.