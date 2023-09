Benfica-Salisburgo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Benfica e Salisburgo, valida per il primo turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Un gruppo, quello D, in cui le incognite sono tante e tutte le squadre possono puntare al passaggio del turno. Lo sa bene il Benfica, che vuole confermare quanto di buono fatto vedere lo scorso anno. Quinta partecipazione consecutiva per la squadra austriaca, a dimostrazione di un progetto che funziona alla grande. La sfida è in programma oggi, mercoledì settembre alle 21:00 all’Estadio da Luz di Lisbona. Diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.