Sinner-Struff oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Jannik Sinner sfiderà Jan-Lennard Struff nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. L’altoatesino ha lasciato soltanto tre giochi al malcapitato australiano Thanasi Kokkinakis. Il bombardiere teutonico, invece, ha vinto al tie-break decisivo contro il croato Borna Coric, a cui ha annullato la bellezza di tre match point prima di prevalere per undici punti a nove. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera. Secondo le quote dei bookmakers sarà Sinner a partire largamente favorito nei pronostici. L’allievo di Vagnozzi e Cahill vuole proseguire nella sua imbattibilità stagionale dopo aver vinto il titolo sia agli Australian Open sia a Rotterdam. In palio per lui c’è l’accesso agli ottavi di finale contro uno tra l’idolo di casa Ben Shelton oppure l’argentino Francisco Cerundolo.

