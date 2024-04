Sinner-Rune in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti Masters 1000 Montecarlo 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Holger Rune nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Un percorso fin qui immacolato per il numero due al mondo, che non ha accusato affatto il cambio di superficie: Jannik ha ripreso da dove aveva lasciato a Miami, lasciando ossia le briciole agli avversari. Per il terzo anno di fila è nei quarti del torneo monegasco e proverà a bissare la semifinale dell’anno passato. Dodici mesi fa fu proprio Rune a eliminarlo dopo una partita in cui l’azzurro aveva dominato il primo set, prima di subire la rimonta dell’avversario. A favore del nostro portacolori, questa volta, il fattore stanchezza: Rune giovedì ha giocato più di quattro ore e mezza tra secondo e terzo turno.

Sinner e Rune scenderanno in campo venerdì 12 aprile come 2°match dalle 11:00, ma non prima delle 13:00.