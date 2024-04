Masters 1000 Montecarlo 2024, Tsitsipas non lascia scampo a Khachanov: è il primo semifinalista

Il Masters 1000 di Montecarlo si conferma il torneo preferito di Stefanos Tsitsipas, che dopo le vittorie del 2021 e del 2022 e i quarti dello scorso anno, ha raggiunto la semifinale nel 2024. Ancora nessun set perso dal tennista greco, vittorioso contro Djere, Etcheverry e Zverev, e capace di ripetersi ai quarti di finale contro l’insidioso Karen Khachanov.

Tutto facile per il numero 12 del mondo (a una sola vittoria dal ritorno in top 10), che ha impiegato 1h23′ di gioco per prevalere con il punteggio di 6-4 6-2 e proseguire il suo cammino nel Principato di Monaco. Nel primo set, dopo uno scambio di break in apertura, a fare la differenza è stato il break nel terzo gioco, difeso bene dal greco – costretto ad annullare una delicata palla break sul 3-2. A senso unico invece la seconda frazione, in cui Khachanov è stato in costante difficoltà col servizio, tanto da subire due break e perdere cinque giochi consecutivi dal 2-1. Tsitsipas torna dunque in semifinale a Monte-Carlo e attende il vincente del match tra Jannik Sinner e Holger Rune.