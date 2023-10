Sinner-Medvedev, ascolti record per la finale di Pechino: partita più vista di sempre su Supertennis

Ascolti da record per la finale dell’Atp di Pechino 2023 vinta da Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. Il tennista azzurro, ora numero 4 al mondo, ha catalizzato l’attenzione di una media di 478.779 su Supertennis, che ha trasmesso in esclusiva l’incontro in chiaro, ed è la partita più vista della storia del canale con il 4.65% di share e 1.192.090 spettatori unici, superando così il precedente primato detenuto dalla finale degli Internazionali di Roma del 2014 tra Errani e Serena Williams.