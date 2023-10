Mls, Inter Miami ko senza Messi: sconfitta per 4-1 contro i Chicago Fire

di Mattia Zucchiatti 12

Come prevedibile, l’Inter Miami è Leo Messi dipendente. Il fuoriclasse argentino è ancora infortunato e la società della Florida vede allontanarsi sempre di più la speranza di giocare i play-off della Mls. Il club di David Beckham ha incassato una pesante sconfitta, 4-1, contro i Chicago Fire. Decisive le doppiette dell’ex Inter Xherdan Shaquiri e di Haile Selassie. L’Inter Miami scivola così al penultimo posto a Est e nella prossima gara affronterà la capolista Cincinnati. Crisi nera per il Toronto, al 18esimo ko su 32 gare stagionali: 0-3 con Charlotte, Insigne ancora out, 74 minuti per Bernardeschi. A Ovest, invece, può sorridere il Los Angeles FC di Giorgio Chiellini, titolare nel 5-1 a Minnesota (tripletta Bouanga) che vale il terzo posto nella Conference con 48 punti in 32 giornate.