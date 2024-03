Sinner-Kokkinakis oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Jannik Sinner sfiderà Thanasi Kokkinakis nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. L’altoatesino, terza forza del tabellone, ha potuto beneficiare di un bye all’esordio. Il top cento australiano, invece, ha debuttato con una vittoria in due set ai danni del padrone di casa Marcos Giron. A partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers sarà Sinner, che conduce per 3-0 il bilancio degli scontri diretti e che in questa stagione è ancora imbattuto dopo aver conquistato il titolo sia agli Australian Open sia a Rotterdam. Attenzione, tuttavia, a non sottovalutare il tennista aussie, giocatore molto forte e limitato in carriera soltanto dagli infortuni. In palio per il vincitore c’è l’accesso al terzo turno contro uno tra il bombardiere tedesco Jan-Lennard Struff, venticinquesima testa di serie del torneo, oppure il croato Borna Coric.

