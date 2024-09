Sinner-Draper in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale US Open 2024

Jannik Sinner se la vedrà con Jack Draper nel match valido per la semifinale degli US Open 2024. Il tennista azzurro ha superato quello che si preannunciava come lo scoglio più grande nella lotta al titolo, nonché l’unico vincitore di questo torneo rimasto in corsa, ed ora è più lanciato che mai verso il secondo Slam della sua carriera. Guai però ad abbassare la guardia, anche se Draper non ha l’esperienza di Daniil Medvedev. Il britannico ha raggiunto la prima semifinale in un Major e l’ha fatto triturando tutti gli avversari sul suo cammino, vincendo tutti e 15 i set giocati. Sinner e Draper sono buoni amici, ma tra i due c’è una differenza piuttosto marcata in campo. Il 22enne di Sutton ha vinto l’unico precedente, sull’erba del Queen’s nel 2021, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Jannik.

Sinner e Draper scenderanno in campo nella notte italiana tra venerdì 6 e sabato 7 settembre sull’Arthur Ashe Stadium dall’01:00. La copertura televisiva degli Us Open è affidata a Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i tabelloni dello slam americano. Lo US Open si può seguire in streaming anche sulle piattaforme OTT NOW e SupertenniX. Inoltre, anche Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo le partite degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.

Per quanto concerne SKY SPORT, le sfide di Flushing Meadows saranno visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252, che, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky in diretta, trasmetteranno i match di giornata. Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, grazie al quale poter scegliere di seguire, in modo semplice, ogni singolo match su qualunque campo si giochi. Su SUPERTENNIS, le migliori partite saranno trasmesse sul canale 64 del digitale terrestre, ma i tifosi avranno vaste possibilità di diventare registi del proprio personale palinsesto. Grazie alla tecnologia Hbbtv, acronimo di Hybrid Broadcast Broadband Television, si potrà infatti accedere ogni giorno a tutti gli incontri in programma su altri tre campi sul neonato multichannel SuperTennis Plus.