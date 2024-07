Shnaider-Sasnovich in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Budapest 2024

Diana Shnaider se la vedrà contro Aliaksandra Sasnovich nella finale del WTA 250 di Budapest 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta della capitale ungherese. Terza finale in stagione per Shnaider, promettente 2004 russa, che da testa di serie numero uno ha sbaragliato la concorrenza ed ha raggiunto con grande autorevolezza l’atto conclusivo. A contenderle il titolo sarà la bielorussa Sasnovich, capace di recuperare uno svantaggio di 5-2 nel terzo set in semifinale contro Schmiedlova. Grazie a questo risultato, Sasnovich guadagna 30 posizioni e si riavvicina alle prime 100; a scendere in campo con i favori del pronostico in finale, però, sarà Shnaider, che cerca il terzo titolo della sua giovane carriera.

Le due giocatrici scenderanno in campo domenica 21 luglio alle ore 16.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport. In alternativa, Sportface.it seguirà l'incontro accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle due protagoniste al termine del confronto.