Albinoleffe-Pro Patria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Albinoleffe-Pro Patria, match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo le prime uscite stagionali nelle quali hanno riscontrato dei buoni punti spunti, vogliono cercare di conquistare la vittoria davanti al pubblico di casa. Il club lombardo, dal suo canto, ha intenzione di scombinare i piani della squadra padrona di casa. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 20 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

