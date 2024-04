Foggia-Casertana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Foggia-Casertana, match dello stadio Pino Zaccheria valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione rossonera, dopo una stagione molto tormentata e caratterizzata da alti e bassi, vuole chiudere nel miglior modo possibile la regular saeson. La compagine campana, dal suo canto, è in piena lotta per un piazzamento in zona playoff e vuole confermarsi tra le migliori squadre di questa stagione. La squadra padrona di casa arriva da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque giornate e ora spera di ritrovare i tre punti per restare agganciata alla zona playoff. La formazione ospite, dal suo canto, è reduce da due vittorie, due pareggi e una sconfitta e ha intenzione di difendere l’attuale quarto posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 5 aprile alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

