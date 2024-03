Serie A ginnastica ritmica Ancona 2024 oggi in tv: orario e diretta streaming

Tutto pronto per la terza ed ultima tappa del Campionato Italiano di Serie A 2024 di ginnastica ritmica, in programma ad Ancona: ecco, di seguito, le informazioni per seguire tutte le gare. Le migliori ginnaste italiane scendono in pedana per l’ultimo appuntamento della regular season del Campionato Italiano “Trofeo Veggy Good”, che definirà la Final Six della massima serie, in programma il 6 e 7 aprile a Torino. Dopo le tappe di Chieti e Forlì, a comandare la classifica sono le campionesse in carica della Ginnastica Fabriano, prime in classifica con 60 punti speciali. Seguono Udinese e Raffaello Motto, a quota 50, San Giorgio ’79 (a quota 48 punti) e Armonia d’Abruzzo e Polisportiva Varese, entrambe con 40 punti. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio e chi accederà alla Final Six? L’appuntamento con le gare della Serie A2 alle ore 15.00 di sabato 16 marzo, mentre la Serie A1 è in programma a partire dalle ore 18.30 al Pala Prometeo Estra “Liano Rossini” di Ancona. Di seguito, il programma e le informazioni per seguire la terza tappa del Campionato di Serie A di ginnastica ritmica 2024.

STREAMING E TV – Le gare di Serie A2 e Serie A1 della tappa di Ancona della Serie A di ginnastica ritmica 2024 saranno visibili in diretta streaming su Sportface TV con la telecronaca di David Ciaralli ed il commento tecnico di Marta Pagnini e Ilaria Brugnotti. La nuova piattaforma OTT Sportface TV è fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP, disponibile sugli store iOS e Android. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti i risultati e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.