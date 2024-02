Serie A ginnastica artistica Ancona 2024 oggi in tv: orario e diretta streaming

Tutto pronto per la seconda tappa del Campionato Italiano di Serie A 2024 di ginnastica artistica, in programma ad Ancona: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Dopo la tappa d’esordio di Montichiari, il massimo campionato nazionale torna a dare spettacolo. Nell’appuntamento bresciano si sono imposte la Virtus Pasqualetti tra gli uomini e la Brixia Brescia tra le donne, che hanno dunque iniziato al meglio la corsa per la difesa del tricolore vinto lo scorso anno. Le avversarie però non staranno a guardare, soprattutto gli altri club saliti sul podio nella prima tappa: Gymnastic Romagna Team e Spes Mestre al maschile e Ginnastica Civitavecchia e Artistica ’81 Trieste al femminile. Chi salirà sul podio? L’appuntamento con la Serie A1 è per le ore 14:30 di sabato 24 febbraio al Pala Prometeo “Estra Rossini” di Ancona. Di seguito, il programma e le informazioni per seguire la seconda tappa del Campionato di Serie A1 di ginnastica artistica 2024.

STREAMING E TV – Le gare di Serie A1 della tappa di Ancona della Serie A di ginnastica artistica 2024 sarà visibile in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube della Federginnastica con il commento tecnico di Andrea Massaro e Ilaria Colombo. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti i risultati e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.