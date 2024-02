Mensik-Khachanov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Doha 2024

Jakub Mensik sfiderà Karen Khachanov nella finale dell’ATP 250 di Doha 2024, torneo in programma sul cemento qatariota. A un passo dalla gloria il tennista ceco, che ha vissuto una settimana da sogno e si è spinto fino all’atto conclusivo dell’evento dopo aver battuto nell’ordine Davidovich Fokina, Murray, Rublev e Monfils. Partirà però sfavorito contro Khachanov, seconda forza del seeding, sia per le condizioni fisiche (ha speso molto di più in termini di energie) sia per la differenza sotto l’aspetto dell’esperienza. Chissà però che non abbia ancora qualche cartuccia da sparare e rendere questo torneo persino più indimenticabile.

Mensik e Khachanov scenderanno in campo oggi, sabato 24 febbraio sul Centre Court dalle ore 16.00 italiane.