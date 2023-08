Basket, Mondiali 2023: Angola batte Filippine, Canada e Lituania esagerate. La Lettonia piega la Francia

Va in archivio anche la terza giornata dei Mondiali di basket 2023 ospitati da Filippine, Indonesia e Giappone. Nel girone dell’Italia, sconfitta oggi dalla Repubblica Dominicana, sul parquet di Manila in campo Angola e Filippine (prossimi avversari degli azzurri in una sfida decisiva da dentro o fuori) per trovare la prima vittoria nella rassegna iridata. E arriva il riscatto dell’Angola, che nel girone A batte le Filippine per 70-80, inutile il caldissimo pubblico di casa: decisivi Goncalves (17 punti) e Domingos (15 punti), Clarkson (21 punti) è il migliore fra i prossimi avversari della nostra Nazionale: il gruppo vede ora la Repubblica Dominicana a quota 4 punti, Italia e Angola a quota 2, Filippine 0.

Spettacolo ed emozioni in Giappone, a Okinawa, dove la Germania ha la meglio dell’Australia per 82-85 al termine di un match tiratissimo. I tedeschi, forti del +6 del secondo parziale, vanno avanti di cinque punti all’intervallo lungo, poi però è disastroso il terzo quarto, in cui gli aussie prendono il sopravvento. Pessima però la gestione degli ultimi dieci minuti da parte degli oceanici, così la Germania ci crede e riesce a rimontare nel finale, avvicinandosi alla qualificazione alla seconda fase. Decisamente più netta, così come da pronostico, invece, la vittoria del Montenegro sull’Egitto: 89-74 che matura nei primi due quarti, visto che dall’intervallo lungo in avanti lo score vede i montenegrini a referto con appena un punto in più rispetto ai nordafricani, formazione europea già qualificata a braccetto con la Lituania, che con una gran prova di forza infligge un nettissimo 99-66 al Messico e fa due su due, mentre nonostante un secondo quarto disastroso (parziale 14-31), il Giappone davanti al pubblico amico ha la meglio della Finlandia per 98-88 grazie a un ultimo parziale da applausi. Clamoroso invece il successo, nelle proporzioni, del Canada sul Libano: i nordamericani dominano in lungo e in largo e alla fine sul tabellone compare uno spaventoso 73-128, anche per i canadesi la seconda fase è già realtà.

Match epico, infine, tra Francia e Lettonia (qualificata con questo successo alla seconda fase). I transalpini chiudono al comando il primo quarto per 33-26, all’intervallo lungo però i baltici ricuciono il gap e si portano a -4. Terzo parziale che sembra però ridare certezze ai galletti (21-13), ma il finale è drammatico per i nostri cugini d’oltralpe, che vengono irretiti dai lettoni capaci di rimontare quattordici punti vincendo per 86-88 in un finale al cardiopalma.