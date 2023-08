Wta Cleveland 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Cleveland 2023, evento in programma dal 20 al 26 agosto sul cemento americano. La prima testa di serie è la francese Caroline Garcia, omaggiata di una wild card e determinata a riscattare una stagione ampiamente deludente. Al via altre due top 20 quali la ceca Barbora Krejcikova e la russa Veronika Kudermetova. Presenti anche due tenniste azzurre, vale a dire Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Il montepremi totale dell’evento che si svolgerà negli Usa è di €249.220, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 250 CLEVELAND 2023

PRIMO TURNO – € 2.690 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 3.875 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 5.892 (60 punti)

SEMIFINALE – € 10.352 (110 punti)

FINALISTA – € 18.570 (180 punti)

VINCITRICE – € 31.426 (280 punti)