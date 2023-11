Serie A 2023/2024, ascolti Dazn tredicesima giornata: Juventus-Inter diventa la partita più vista del campionato

Gli ascolti Dazn per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il campionato torna dopo la pausa per le Nazionali e – come da previsione – il derby d’Italia tra Juventus e Inter fa segnare il record stagionale, superando i 2 milioni di spettatori su Dazn. Nessun’altra partita del fine settimana ha invece superato il milione. Da ricordare che Milan-Fiorentina, Cagliari-Monza e Bologna-Torino erano trasmesse anche su Sky. Ecco i dati completi.

GLI ASCOLTI DAZN DELLA TREDICESIMA GIORNATA DI SERIE A 2023/2024 (5.821.533)

25/11/23 SALERNITANA-LAZIO 367.120

25/11/23 ATALANTA-NAPOLI 967.456

25/11/23 MILAN-FIORENTINA 896.843

26/11/23 CAGLIARI-MONZA 196.012

26/11/23 EMPOLI-SASSUOLO 45.967

26/11/23 FROSINONE-GENOA 99.356

26/11/23 ROMA-UDINESE 578.829

26/11/23 JUVENTUS-INTER 2.121.865

27/11/23 VERONA-LECCE 193.307

27/11/23 BOLOGNA-TORINO 216.228

26/11/23 ZONA GOL 148.550