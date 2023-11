Nuoto, Assoluti invernali 2023: Quadarella e Ceccon ok nelle batterie. In evidenza il 17enne Bacico

Poche sorprese nel corso della prima sessione di batterie degli Assoluti Invernali 2023 di nuoto, con in palio, oltre ai titoli, i pass iridati per Doha e olimpici per Parigi. Gli occhi erano puntati su Simona Quadarella, che nei 400 stile libero chiude col miglior tempo in 4’12.54. “Ancora non sciolta come vorrei, ma non è andata malissimo – ha detto il bronzo degli 800m stile libero a Tokyo 2020. – Io in genere cresco di gara in gara”. Dietro di lei Noemi Cesarano (4’14”89) e Giulia Ramatelli (4’15”31). Nei 50m farfalla per Thomas Ceccon c’è la finale col secondo crono in 25”65, alle spalle di Michele Lamberti (23”57). Fuori dalla finale Matteo Rivolta, solo quattordicesimo in 24″32, mentre Alessandro Miressi fa segnare l’ottavo tempo (e personale) in 24″21 in una specialità non sua. Nei 200 stile libero la concorrenza è agguerrita. Il miglior crono è di Filippo Megli che nuota in 1’48″12. Alle sue spalle è bagarre: Stefano Di Cola è secondo in 1’48″16, un sorprendente Manuel Frigo terzo con il personale in 1’48″49 (precedente 1’48″89), Matteo Ciampi quarto in 1’48″62, l’argento iridato juniores Alessandro Ragaini quinto in 1’48″79 e Alessio Proietti Colonna sesto in 1’49″12.

Nei 50 stile libero femminili il miglior tempo è di Maria Ambler che fa segnare un 25”46, davanti a Silvia Di Pietro (25’64) e alla giovanissima Sara Curtis (25”65). Nei 200 dorso maschili brilla il 17enne Christian Bacico che chiude con un buon 2’01″18, davanti a Dylan Buonaguro e a Lorenzo Mora, entrambi in 2’02″01, mentre è quarto il primatista italiano (1’56″29) Matteo Restivo (oggi in 2’02″29). Al femminile, invece, è Erika Francesca Gaetani a stampare il miglior crono in 2’13″95. Nei 200 farfalla femminili il miglior tempo è di Alessia Polieri (2’14”02), mentre nei 200 rana maschili spicca Luca Pizzini in 2’14″52. Nei 200 rana sotto i 2’30” scendono solo Francesca Fangio (2’27″91) e Lisa Angiolini (2’28″69). Nei 200 misti Christian Mantegazza tocca in 2’01″84, davanti al primatista italiano (1’57″13) e vice campione europeo Alberto Razzetti, che chiude in 2’02″21.

I migliori tempi delle batterie della 1^ giornata

Martedì 28 novembre

50 stile libero fem

tempo limite olimpico 24″5

tempo limite iridato 24″8

1. Maria Ambler (Team Veneto) 25″46

200 dorso mas

tempo limite olimpico 1’55″9

tempo limite iridato 1’57″5

1. Christian Bacico (Como Nuoto Recoaro) 2’01″18

200 dorso fem

tempo limite olimpico 2’08″0

tempo limite iridato 2’09″9

1. Erika Francesca Gaetani (Carabinieri/In Sport Rane Rosse) 2’13″95

50 farfalla mas

tempo limite iridato 23″0

1. Michele Lamberti (Carabinieri/GAM Team) 23″57

200 farfalla fem

tempo limite olimpico 2’07″1

tempo limite iridato 2’08″1

1. Alessia Polieri (Fiamme Gialle/Imolanuoto) 2’14″02

200 rana mas

tempo limite olimpico 2’08″5

tempo limite iridato 2’09″5

1. Luca Pizzini (Carabinieri/Fondazione Bentegodi) 2’14″52

200 rana fem

tempo limite olimpico 2’22″9

tempo limite iridato 2’23″9

1. Francesca Fangio (Esercito/In Sport Rane Rosse) 2’27″91

200 stile libero mas

tempo limite olimpico 1’45″1

tempo limite iridato 1’46″0

1. Filippo Megli (Esercito/RN Florentia) 1’48″12

400 stile libero fem

tempo limite olimpico 4’03″0

tempo limite iridato 4’06″0

1. Simona Quadarella (CC Aniene) 4’12″54

200 misti mas

tempo limite olimpico 1’57″9

tempo limite iridato 1’57″0

1. Christian Mantegazza (Team Trezzo) 2’01″84