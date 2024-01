Sci alpino femminile, Coppa del Mondo Cortina 2024: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Cortina 2024, appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino. Si gareggia sulla celebre pista Olympia delle Tofane, che nel febbraio del 2026 ospiterà i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. I giorni di competizione sono venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 gennaio, in cui si svolgeranno due discese e un Super-G. In casa Italia, tra le altre velociste, riflettori puntati soprattutto su Sofia Goggia, che si presenta a questo fine settimana dotata del pettorale rosso di leader della classifica di discesa. Nella graduatoria di Super-G, invece, Federica Brignone e la stessa bergamasca sono le primissime inseguitrici del duo di testa composto dall’austriaca Cornelia Huetter e dalla svizzera Lara Gut-Behrami.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Presente anche Marta Bassino che, dopo tanti buoni piazzamenti, va alla caccia del primo vero squillo della sua stagione, oltre all’attesissima campionessa statunitense Mikaela Shiffrin. La diretta televisiva della Coppa del Mondo di Cortina 2024 è affidata a Rai Due, oltre che a Eurosport 1 HD e a Eurosport 2 HD (canali 210 e 211 di Sky). In questo caso, tuttavia, il palinsesto potrebbe subire delle variazioni a causa della sovrapposizione con gli Australian Open di tennis. Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la tappa italiana del massimo circuito femminile, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.

COPPA DEL MONDO CORTINA 2024: PROGRAMMA E CALENDARIO

Venerdì 26 gennaio – Discesa (ore 11.00)

Sabato 27 gennaio – Discesa (ore 10.30)

Domenica 28 gennaio – Super-G (ore 10.30)