Monza-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Monza-Sassuolo, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Due formazioni un po’ intristite nelle ultime settimane, c’è peraltro da fare qualche punto perché le squadre in lotta per la salvezza stanno alzando la quota e non si è certo al sicuro. Chi la spunterà allo U-Power Stadium? Appuntamento alle ore 15 di domenica 28 gennaio.

Monza-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori.