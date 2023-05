Schio-Virtus Bologna stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-2 finale playoff Serie A1 femminile 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Schio-Virtus Bologna, sfida valida come gara-2 della finale dei playoff della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket. Le due formazioni non hanno disatteso le aspettative in gara-1, dando vita a uno spettacolo memorabile in un Paladozza vestito a festa, in cui le scledensi hanno conquistato la prima vittoria esterna nella post season, mentre le Vu Nere hanno perso per la prima volta in casa in stagione contro una squadra italiana. Si passa ora al Palaromare, dove le padrone di casa hanno l’occasione di conquistare il titolo, mentre le avversarie cercheranno di tenere vive le speranze per quella che sarebbe una prima volta. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 2 maggio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Schio-Virtus Bologna dei playoff di basket femminile.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale LBF TV, anche in maniera gratuita, ovvero senza bisogno di sottoscrivere un abbonamento, oppure in tv su MS Channel, canale 814 di Sky. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, oltre a fornire tutti i tabelloni, il programma completo e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.