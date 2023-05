Napoli, Renzi svela un retroscena: “Spalletti dorme su un materasso a Castelvolturno”

Napoli,Spalletti, ed il retroscena svelato da Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, nonché nuovo direttore editoriale del Riformista, ha parlato a “Cinque minuti” di Bruno Vespa. Qui ha presentato il primo numero del quotidiano a sua firma. Il presentatore della Rai ha chiesto ironicamente a l’ex premier se la prima pagina sia dedicata a Carlo Calenda, ed il senatore fiorentino ha risposto così: “Parliamo di cose più interessanti per gli italiani. Parliamo di Luciano Spalletti e del miracolo del Napoli, che secondo me è un bellissimo segnale per l’Italia, con alcune curiosità che nessuno sa: come Spalletti e il Napoli hanno vissuto gli ultimi giorni. Spalletti dorme al centro sportivo di Castelvolturno, si è comprato un materasso e dorme lì. Napoli è bellissima, Castelvolturno non altrettanto, diciamo…”.