Schio-Venezia stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-3 semifinale playoff Serie A1 femminile 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Schio-Venezia, sfida valida come gara-3 delle semifinali dei playoff della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket. Il derby veneto si allunga ai decisivi quaranta minuti, dopo due gare emozionanti e piene di colpi di scena. Dopo le prime due partite, complessivamente le lagunari si sono fatte preferire come spirito battagliero, e al Taliercio sono riuscite a confermare un ottimo primo tempo, tenendo un ampio vantaggio sulle vicentine nei secondi venti minuti. Ora si torna al Palaromare, dove le scledensi proveranno a sfruttare il fattore ambientale per approdare alla finale contro la Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di martedì 25 aprile, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Schio-Venezia dei playoff di basket femminile.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale LBF TV, anche in maniera gratuita, ovvero senza bisogno di sottoscrivere un abbonamento, oppure in tv su MS Channel, canale 814 di Sky. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, oltre a fornire tutti i tabelloni, il programma completo e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.