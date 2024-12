“Questa sarà la pausa più breve degli ultimi anni. La preparazione per il prossimo anno sarà molto impegnativa: nuovo ambiente, nuova macchina. Voglio dare tutto, sono molto emozionato. Sono stato riservato in questi mesi perché ho molto rispetto di Mercedes e non volevo si creassero situazioni strane. Molto presto, comincerò a lavorare con il team della Ferrari. Hanno fatto un lavoro fantastico nella seconda metà di stagione, Carlos ha fatto un lavoro fantastico oggi. Spero di poter dare il mio contributo“. Così Lewis Hamilton al termine del Gran Premio di Abu Dhabi.