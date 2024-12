Il programma, l’orario e come vedere in diretta Scafati-Pistoia, sfida valida per l’11^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Scontro diretto tutto da seguire tra due squadre che sono attualmente appaiate a sei punti: in palio, quindi, una vittoria molto importante per dare un chiaro segnale a quella che è la lotta per la salvezza. In particolare, la squadra campana è reduce dalla bella prestazione contro Trento, la prima sotto la guida di coach Pilot dopo l’esonero di Marcelo Nicola, in cui è arrivata una sconfitta ma con segnali importanti, visto il 110-119 finale contro la capolista.

Ora, chiaramente, più che i segnali servono soprattutto i punti, obiettivo “vitale” anche per i toscani. La formazione di coach Markovski, infatti, complice anche un calendario di certo non favorevole in cui ha affrontato in serie Trento, Treviso e Trapani, è reduce da quattro sconfitte di fila. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di sabato 14 dicembre sul parquet del PalaMangano. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Scafati-Pistoia, valida per la Serie A 2024/2025 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn.