Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Juventus-Venezia, match valido per la sedicesima giornata della Serie A 2024/2025. Da una parte i bianconeri che con la roboante vittoria contro il Manchester City hanno messo fine a una lunga striscia di pareggi e vogliono tornare a vincere anche in campionato, dall’altra i lagunari in crisi nera ma con prestazioni positive che fanno ben sperare in ottica salvezza, a patto di sistemare la difesa e di cominciare a far punti anche contro le big. Chi avrà la meglio all’Allianz Stadium, dove i padroni di casa giocano per la terza di quattro consecutive interne? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 14 dicembre.

I TELECRONISTI DI JUVENTUS-VENEZIA

Juventus-Venezia sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Valon Behrami e su Sky Sport con la telecronaca di Federico Zancan e Riccardo Montolivo.