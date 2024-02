Sassuolo-Westchester United oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Sassuolo-Westchester United sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il Torneo di Viareggio 2024. Seconda giornata già decisiva nel girone 1 del gruppo A: i neroverdi hanno vinto all’esordio, gli avversari sono reduci da un pareggio. Chi vincerà? Appuntamento a Capezzano Pianore presso il Campo sportivo “Cavanis” alle ore 15 di mercoledì 14 febbraio, diretta tv o streaming non disponibile.