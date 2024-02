Ibrachina-Alex Transfiguration oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Ibrachina-Alex Transfiguration sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il Torneo di Viareggio 2024. Nel girone 3 del gruppo A partita da dentro o fuori: si sfidano infatti due formazioni, entrambe straniere, che hanno esordito nella competizione con una sconfitta e che vogliono dunque vincere. Chi vincerà? Appuntamento a Viareggio al Campo sportivo “Martini” alle ore 15 di mercoledì 14 febbraio, diretta tv o streaming non disponibile.