Sassuolo-Monza, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Sassuolo-Monza, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. E’ quasi tempo di mandare in archivio il campionato per queste due squadre: i padroni di casa tra alti e bassi sono comunque lì dove ci si aspettava, clamorosa invece la prima storica stagione nel massimo campionato per i brianzoli. Chi vincerà al Mapei Stadium? Si parte alle ore 20.45 di venerdì 19 maggio.

Sassuolo-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Manuel Pasqual e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi.