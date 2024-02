Sassuolo-Lucchese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Sassuolo-Lucchese sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il Torneo di Viareggio 2024. Nel gruppo 1 il girone A si chiude e i neroverdi, a punteggio pieno e già qualificati agli ottavi, cercano un altro successo nel cammino verso la terza vittoria consecutiva anche di questo trofeo, mentre i toscani hanno il destino nelle proprie mani e con tre punti si qualificheranno senz’altro. Chi vincerà a Lerici, località Falconara, al Campo sportivo “Bibolini”? Appuntamento alle ore 15 di venerdì 16 febbraio, non è disponibile alcuna diretta tv e streaming della partita.