Ibrachina-Pontedera oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Ibrachina-Pontedera sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il Torneo di Viareggio 2024. Nel gruppo 1 si chiude il girone C ed è tempo di verdetti: i padroni di casa toscani con una vittoria conquisteranno la qualificazione agli ottavi, mentre gli avversari hanno bisogno di vincere per agguantare il terzo posto e sperare di essere ripescata per avanzare all’eliminazione diretta. Chi vincerà a Pontedera allo Stadio “Mannucci”? Appuntamento alle ore 15 di venerdì 16 febbraio, non è disponibile alcuna diretta tv e streaming della partita.