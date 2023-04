Sassuolo-Empoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Sassuolo-Empoli, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Mapei Stadium si scende in campo alle ore 15 di domenica 30 aprile e in palio ci sono punti per avvicinarsi alle prime otto posizioni per quanto riguarda i neroverdi, mentre gli azzurri toscani cercano punti salvezza e per allontanarsi in modo sostanzioso dalle zone calde.

Sassuolo-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Manuel Pasqual.