Diffidati Cremonese-Verona: i grigiorossi a rischio squalifica in vista del Milan

La Cremonese ospita il Verona in una sfida fondamentale per la salvezza. Una sfida da dentro o fuori dove sarà importante capitalizzare anche l’entusiasmo per la vittoria sull’Empoli di due turni fa. Ma quali sono i calciatori diffidati e quindi a rischio squalifica in vista della prossima gara con il Milan? A rischiare lo stop del giudice sportivo sono 3: Okereke, Lochoshvili e Afena-Gyan. Salterà la gara poi per squalifica Sernicola.