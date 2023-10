Sassuolo-Bologna, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Sassuolo-Bologna, match valido per la decima giornata di Dazn di Serie A 2023/2024. Derby emiliano al Mapei Stadium che senz’altro regalerà emozioni: la classifica dei neroverdi non è granché e ora serve una svolta, i felsinei invece sono scatenati e non perdono addirittura dall’esordio ad agosto. Chi vincerà? Si parte alle ore 15 di sabato 28 ottobre.

Sassuolo-Bologna sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Stefan Schowch.