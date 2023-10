Slalom gigante femminile Soelden 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Gli orari, il canale e la diretta streaming dello slalom gigante femminile di Soelden 2023, gara d’apertura della Coppa del Mondo di sci alpino. L’appuntamento è fissato per oggi (sabato 28 ottobre) sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach. La prima manche andrà in scena alle ore 10.00 mentre la seconda alle ore 13.00. L’Italia si affida a Federica Brignone e Marta Bassino, vincitrici da queste parti rispettivamente nel 2015 e nel 2020. L’altro trionfo tricolore risale alla stagione 2007 con Denise Karbon. Riflettori puntati anche su Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Asja Zenere ed Elisa Platino. La candidata numero uno per il successo finale è la campionessa a stelle e strisce Mikaela Shiffrin, vincitrice della classifica generale nella stagione passata.

Le altre sciatrici in lizza per un posizionamento sul podio sono, tra le altre, anche la svizzera Lara Gut-Behrami, la slovacca Petra Vlhova, la svedese Sara Hector e la canadese Valerie Grenier. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che monitorerà l’appuntamento attraverso il canale di riferimento Eurosport 1. I telespettatori potranno seguire le gare anche su Rai Sport+ HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista, inoltre, una diretta streaming mediante le piattaforme RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (solo per gli abbonati). In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutte e due le manche dello slalom gigante femminile di Soelden 2023 attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le protagoniste.