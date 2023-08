Sampdoria-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sampdoria-Venezia, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini di Andrea Pirlo, dopo la sconfitta casalinga contro il Pisa, hanno bisogno di tornare immediatamente al successo per non perdere altro terreno dal Parma capolista. La formazione lagunare, invece, reduce dal pareggio con il Cosenza, ha intenzione di proseguire la propria serie positiva di risultati. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 agosto alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

