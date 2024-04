Sampdoria-Sudtirol oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sampdoria-Sudtirol, match del Luigi Ferraris valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra allenata da Andrea Pirlo è in piena lotta per qualificarsi ai playoff e, dopo una prima parte di stagione molto complicata, vuole concludere nel migliore dei modi la regular season. La formazione altoatesina, dal suo canto, non ha spento le proprie ambizioni di raggiungere i playoff per questo vuole vincere un importante scontro diretto. La compagine di casa arriva da una serie importante di risultati che conta quattro successi e un pareggio e non vuole assolutamente interrompere l’idillio. La squadra ospite, invece, è reduce da due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque e spera di vincere per rientrare nella lotta per i playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

