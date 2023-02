Sampdoria-Inter, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Sampdoria-Inter, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Si chiude questo turno e al Ferraris i blucerchiati cercano punti salvezza contro i nerazzurri che vogliono confermare il secondo posto in classifica e dunque allungare in chiave Champions. Chi riuscirà a trionfare? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 13 febbraio.

Sampdoria-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.