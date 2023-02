Fiorentina, Igor: “Io ad una festa? Non è vero, sono un professionista”

Non si è fatta attendere la risposta di Igor, difensore della Fiorentina, dopo le notizie che lo hanno visto protagonista: “E’ uscita la notizia che sabato ero a una festa mentre la squadra si stava radunando per giocare domenica. Non è vero, ero a casa con i miei genitori e non andavo a nessuna festa. Sono un professionista e l’unica cosa a cui penso è aiutare la mia squadra a uscire da questa situazione, quindi vi prego di non mettere il mio nome in polemica, cercate cio’ che è vero, poi pubblicatelo”.

Il difensore ha postato queste dichiarazioni nelle proprie stories Instagram, non parlato però dell’indiscrezione che assieme al compagno di squadra Nico Gonzalez e all’ex viola, Lucas Torreira, sia stato avvistato ieri sera, all’interno di una discoteca in zona Firenze sud, a poche ore dalla sconfitta. Non sarebbero da escludere dei provvedimenti da parte del club viola.

IL RACCONTO DELLA SEGNALAZIONE