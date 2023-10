Sampdoria-Catanzaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sampdoria-Catanzaro, match del Luigi Ferraris valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Il tecnico blucerchiato Andrea Pirlo è in bilico e deve assolutamente ritrovare la vittoria per evitare un esonero che, in caso di nuovo ko, diventerebbe sempre più vicino. La formazione giallorossa, invece, dopo il pareggio con il Cittadella vuole ritrovare i tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 1 ottobre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

LA DIRETTA TESTUALE

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA