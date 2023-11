Salernitana-Lazio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Salernitana e Lazio, valevole per la tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. I padroni di casa dopo dodici turni di campionto cercano ancora il primo successo, in quello che è stato un avvio decisamente complesso. Anche il cambio in panchina per ora non ha sortito molti effetti positivi. Una vittoria, però, la cerca anche la Lazio molto incostante che abbiamo visto in questi primi mesi e che siede in decima piazza in classifica. La sfida è in programma oggi, sabato 25 novembre alle ore 15:00 all’Arechi di Salerno. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.