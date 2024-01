Salernitana-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Juventus, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Trasferta allo stadio Arechi per i bianconeri in quella che è una sorta di rivincita per i campani, umiliati a Torino in Coppa Italia un paio di giorni fa. Ma questa sarà una partita del tutto diversa, chi riuscirà a spuntarla? Si parte alle ore 18 di domenica 7 gennaio.

Salernitana-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.